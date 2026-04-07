Jannik Sinner incontra Usain Bolt a Montecarlo | Lui è una leggenda io devo ancora iniziare a fare il mio percorso

A Montecarlo, il tennista italiano ha incontrato l'ex atleta giamaicano, noto per i suoi record nei 100 e 200 metri. Sinner ha dichiarato che Bolt rappresenta una leggenda e che lui deve ancora iniziare il suo percorso nel tennis. L'incontro tra i due è avvenuto in un contesto informale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità dell'incontro.

Veloce, dominante, quasi imprendibile. Come Usain Bolt. Jannik Sinner apre il suo cammino al Masters 1000 di Montecarlo con una prestazione autoritaria: 65 minuti bastano all’azzurro per archiviare la pratica Ugo Humbert con un netto 6-3 6-0, confermando numeri già impressionanti tra Masters 1000 e continuità di rendimento. Ma, oltre al campo, a prendersi la scena è anche ciò che accade subito dopo l’ultimo punto. In tribuna, infatti, c’era proprio Bolt, una leggenda della velocità mondiale, venuto ad assistere al debutto del numero 2 del mondo. A fine match, l’incontro tra due campioni di discipline diverse ma accomunati dall’eccellenza: un abbraccio, qualche parola scambiata e l’immancabile foto condivisa sui social, diventata subito virale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner incontra Usain Bolt a Montecarlo: “Lui è una leggenda, io devo ancora iniziare a fare il mio percorso” Usain Bolt cattura gli sguardi a Montecarlo con un Hublot rosso fuocoC’era anche un concentratissimo Usain Bolt ad assistere il debutto stagionale su terra rossa di Jannik Sinner che in poco più di un’ora ha battuto il... Sinner-Bolt, incontro tra fenomeni a Montecarlo: Jannik spiega la sua emozioneDopo la vittoria contro Humbert, Jannik Sinner ha incontrato Usain Bolt a Montecarlo: guarda il video. Jannik Sinner incontra Usain Bolt a Montecarlo: Lui è una leggenda, io devo ancora iniziare a fare il mio percorsoVeloce, dominante, quasi imprendibile. Come Usain Bolt. Jannik Sinner apre il suo cammino al Masters 1000 di Montecarlo con una prestazione autoritaria: ... oasport.it Jannik Sinner a Montecarlo dimostra di essere un fenomeno vero, anche per Usain Bolt finisce in secondo piano Carlos AlcarazJannik Sinner incontra Usain Bolt, l'uomo più veloce de mondo arrivato a Montecarlo per impegni professionali ma non ha rinunciato a vedere il torneo e l'Azzurro ... sport.virgilio.it