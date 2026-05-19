Jannik Sinner si posiziona saldamente in testa alla classifica ATP Race, che tiene conto solamente dei risultati ottenuti nel corso dell’anno. Con un vantaggio considerevole su Carlos Alcaraz, il tennista italiano ha accumulato punti significativi nelle ultime settimane. Nel frattempo, un altro giocatore ha migliorato la propria posizione, scalando diverse posizioni e avvicinandosi ai primi posti. La graduatoria si aggiorna di continuo sulla base delle performance nelle competizioni più recenti, influenzando le qualificazioni ai prossimi tornei.

Jannik Sinner svetta in testa alla ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione i risultati conseguiti esclusivamente durante la stagione in corso. Il fuoriclasse altoatesino ha conquistato ben 5.900 punti: 1.000 a testa per ciascuno dei cinque Masters 1000 vinti negli ultimi due mesi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma), 800 per la semifinale degli Australian Open (primo Slam di questa annata agonistica) e 100 per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha. Il numero 1 del mondo ha fatto letteralmente il vuoto nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, fermo a 3.650 punti dopo aver rinunciato a Madrid e a Roma a causa di un problema al polso, che gli costerà anche la partecipazione al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner fa il vuoto nella ATP Race! Vantaggio siderale su Alcaraz, che rischia un sorpasso! Scalata di Darderi

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Jannik Sinner vs Daniil Medvedev For The Trophy | Indian Wells 2026 Final Highlights

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