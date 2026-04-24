Jannik Sinner può allungare nella ATP Race | il vantaggio su Alcaraz e la proiezione turno per turno a Madrid

Jannik Sinner ha preso il comando della ATP Race, la classifica che raccoglie i punti ottenuti questa stagione, dopo aver vinto il Masters 1000 di Montecarlo circa due settimane fa. La sua posizione attuale gli permette di mantenere il vantaggio su Alcaraz, con cui si contendono la leadership. La classifica viene aggiornata di continuo e la proiezione dei turni a Madrid sarà determinante per capire chi potrà avvicinarsi o consolidare il primo posto.

Jannik Sinner si è portato al comando della ATP Race, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso, al termine del Masters 1000 di Montecarlo vinto una dozzina di giorni fa. Al momento il fuoriclasse altoatesino campeggia con 3.910 punti: 800 per la semifinale agli Australian Open, 100 per i quarti al torneo ATP 500 di Doha, 1000 a testa per la affermazioni ai Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo, 10 per l’iscrizione al tabellone del Masters 1000 di Madrid. Il 24enne conserverà questa posizione con assoluta certezza almeno fino al termine degli Internazionali d’Italia, visto che il suo più immediato inseguitore non sarà presente a Madrid.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner può allungare nella ATP Race: il vantaggio su Alcaraz e la proiezione turno per turno a Madrid Notizie correlate Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Madrid? La proiezione turno per turno. E il vantaggio su Alcaraz…Jannik Sinner deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla sua presenza al Masters 1000 di Madrid, ma tutto lascia intendere che il fuoriclasse... Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Miami? La proiezione turno per turnoJannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Miami 2026 da numero 2 del mondo con 11. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il forfait di Alcaraz, assist per l'allungo di Sinner: Jannik a Roma da n.1 e se gioca Madrid...; Il ranking Atp prima del Masters 1000 di Madrid; Chi fermerà Sinner? Al torneo di Madrid per fare la storia; Jannik Sinner può consolidare il primato a Madrid e arrivare a Roma da numero 1 ranking ATP, forfait Alcaraz. Jannik Sinner può allungare nella ATP Race: il vantaggio su Alcaraz e la proiezione turno per turno a MadridJannik Sinner si è portato al comando della ATP Race, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione ... oasport.it Sinner quando gioca? Jannik a Madrid a caccia del record (e del possibile allungo su Alcaraz)Archiviata la settimana di riposo, il numero uno al mondo Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. L'azzurro, reduce da un momento di forma smagliante complice i tre trofei in un ... ilgazzettino.it ALLENAMENTO GALATTICO PER JANNIK Il Bernabéu si trasforma: il regno del Real Madrid diventa per una settimana il campo d'allenamento più insolito del Madrid Open. A battezzarlo è stato Jannik Sinner in un allenamento con Rafa Nadal, Jude Belli facebook SHOW AL BERNABÉU: SINNER BELLINGHAM VS NADAL COURTOIS In occasione di un evento promozionale allo Stadio Santiago Bernabéu, allestito per ospitare gli allenamenti del Mutua Madrid Open, sono stati protagonisti Jannik Sinner e Rafael x.com