ITIS Volta | il Job Day sfida le imprese per i futuri diplomandi

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle giornate dedicate al Job Day, gli studenti dell'ITIS Volta si sono confrontati con diverse aziende locali durante simulazioni di colloquio e incontri di orientamento. I futuri diplomandi hanno affrontato esercitazioni pratiche con i selezionatori, mentre alcune imprese hanno presentato le proprie esigenze e opportunità di inserimento. L’evento ha coinvolto un numero considerevole di aziende del territorio, che hanno deciso di partecipare per conoscere meglio i giovani in procinto di terminare il percorso scolastico e valutare possibili collaborazioni future.

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? Punti chiave Come affronteranno i ragazzi le simulazioni di colloquio con i selezionatori?. Quali aziende locali hanno scelto di incontrare i futuri tecnici?. Perché questo evento è fondamentale per il futuro lavorativo dei diplomandi?. Come cambierà il rapporto tra scuola e imprese del territorio?.? In Breve Evento mercoledì 20 maggio dalle ore 9.40 alle 14.05 presso l'Aula Magna.. Alunni delle classi quinte effettuano simulazioni colloqui e consegna CV formato europeo.. Attività riconosciuta come didattica orientativa e formazione scuola-lavoro per gli studenti.. Incontro mira a ridurre il divario tra talenti locali e mercato Alessandrino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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