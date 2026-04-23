Job Day Manfredonia | imprese candidati e futuro si incontrano in città

A Manfredonia si è svolto il Job Day, un evento dedicato al mondo del lavoro e della formazione. Sono state coinvolte venticinque imprese che hanno incontrato oltre duecento candidati, con più di quattrocento colloqui organizzati. Alla giornata hanno partecipato anche numerosi studenti, contribuendo a rafforzare il ruolo della città come punto di riferimento per opportunità professionali e formazione.

Venticinque imprese, oltre duecento candidati, più di quattrocento colloqui e altrettanti studenti: questi i numeri di una giornata che ha rilanciato Manfredonia come polo di attrazione per lavoro e formazione. Particolarmente significativa la risposta del mondo studentesco: oltre 400 giovani hanno visitato lo spazio recruiting, toccando con mano le opportunità offerte dal mercato del lavoro locale e le traiettorie formative più innovative. La connessione tra orientamento, formazione tecnica avanzata e incontro diretto con le imprese ha rappresentato il valore aggiunto dell'intera iniziativa. Il Comune di Manfredonia e ARPAL Puglia confermano l'intenzione di consolidare la collaborazione e rendere il Job Day un appuntamento periodico sul territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Job Day Manfredonia: imprese, candidati e futuro si incontrano in città Notizie correlate Job Village, a Taranto studenti e imprese si incontrano: successo per l’edizione 2026Tarantini Time QuotidianoTaranto si conferma punto di riferimento per l’orientamento al lavoro e alla formazione con la seconda edizione di “Incontra... Leggi anche: Tutte le richieste di lavoro su Manfredonia e dintorni, come partecipare al Manfredonia Job Day Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Manfredonia Job Day, La Marca: Un segnale di attenzione verso il tema del lavoro; MANFREDONIA: ARPAL E COMUNE INSIEME PER RECRUITING CON IMPRESE DEL TERRITORIO – 22 aprile; Manfredonia Job Day 2026: posti di lavoro in Puglia presso numerose aziende; Job Day a Manfredonia, oltre 400 persone in cerca di lavoro: incontri diretti con 25 aziende del territorio. Manfredonia Job Day il 22 aprile con 25 imprese, oltre 60 profili ricercati e più di 130 opportunitàIl 22 aprile Job Day con 25 imprese, oltre 60 profili ricercati e più di 130 opportunità Si terrà martedì 22 aprile a Manfredonia il Manfredonia Job Day, promosso dal Comune di Manfredonia in collab ... manfredonianews.it MANFREDONIA JOB DAY Manfredonia Job Day, La Marca: Un segnale di attenzione verso il tema del lavoroAll’interno dello Spazio Recruiting curato da ARPAL Puglia saranno presenti circa 25 imprese, con oltre 60 profili professionali richiesti ... statoquotidiano.it Quotidiano l'Attacco. . JOB DAY A MANFREDONIA “Oggi i curriculum si mandano con un click. La nostra idea è rimettere le persone al centro, far incontrare chi cerca lavoro e chi lo offre”. Leggi qui ---> https://tinyurl.com/4vjd2vzc #lattacco #manfredonia #job - facebook.com facebook