Job Day Manfredonia | imprese candidati e futuro si incontrano in città

Da ilsipontino.net 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia si è svolto il Job Day, un evento dedicato al mondo del lavoro e della formazione. Sono state coinvolte venticinque imprese che hanno incontrato oltre duecento candidati, con più di quattrocento colloqui organizzati. Alla giornata hanno partecipato anche numerosi studenti, contribuendo a rafforzare il ruolo della città come punto di riferimento per opportunità professionali e formazione.

Venticinque imprese, oltre duecento candidati, più di quattrocento colloqui e altrettanti studenti: questi i numeri di una giornata che ha rilanciato Manfredonia come polo di attrazione per lavoro e formazione. Particolarmente significativa la risposta del mondo studentesco: oltre 400 giovani hanno visitato lo spazio recruiting, toccando con mano le opportunità offerte dal mercato del lavoro locale e le traiettorie formative più innovative. La connessione tra orientamento, formazione tecnica avanzata e incontro diretto con le imprese ha rappresentato il valore aggiunto dell'intera iniziativa. Il Comune di Manfredonia e ARPAL Puglia confermano l'intenzione di consolidare la collaborazione e rendere il Job Day un appuntamento periodico sul territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Una raccolta di contenuti

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