Due dei quattro sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive sono stati recuperati dalla grotta di Alimathà. I corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone sono stati ritrovati e portati in superficie. Le ricerche dei restanti due cadaveri continuano, mentre le autorità locali e italiane collaborano per chiarire le circostanze dell’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione tra le comunità di appassionati di immersioni e le famiglie delle vittime.

Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive e che risultavano ancora nella grotta di Alimathà. Gli altri due corpi saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri erano stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malè dice che solo la prof e i due ricercatori ne erano in possesso. Maldive, recuperati Gualtieri e Montefalcone: sub italiani morti a Vaavu. Video TG LA7 La differenza nelle immersioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Italiani morti alle Maldive, recuperati due dei quattro cadaveri: Federico Gualtieri e Monica Montefalcone

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