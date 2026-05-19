Italiani morti alle Maldive oggi inizia il recupero dei corpi | Serviranno più missioni
Oggi inizia il recupero dei corpi dei quattro sub italiani morti alle Maldive. Le autorità locali hanno comunicato che saranno necessarie ulteriori missioni per completare le operazioni di recupero. Le squadre di soccorso stanno lavorando sul sito dell’incidente, dove sono stati rinvenuti i corpi, e si preparano a nuovi interventi. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i familiari e le comunità italiane all’estero. Le indagini sulle cause dell’incidente continuano sotto il coordinamento delle autorità maldiviane.
(Adnkronos) – Dopo l’individuazione dei corpi dei quattro sub italiani morti alle Maldive nel sistema di cavità sommerse di Dhekunu Kandu, "le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un’impostazione estremamente prudente, alla luce dell’elevata complessità dell’ambiente subacqueo". A spiegarlo in una nota è Dan Europe, l'organizzazione medica. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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