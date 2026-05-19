Il padre e il fidanzato di Giorgia Sommacal hanno espresso le loro reazioni dopo il recupero dei corpi di due italiani deceduti alle Maldive. La famiglia ha inviato una lettera, mentre il padre ha dichiarato di temere un infarto. La notizia ha suscitato grande dolore e preoccupazione tra coloro che conoscevano le vittime e le autorità coinvolte nelle operazioni di recupero. La vicenda riguarda la tragica morte di due cittadini italiani in un incidente nel paese asiatico.

Le prime reazioni alla notizia del recupero alle Maldive del corpo di Monica Monfalcone e dell’individuazione di quello della figlia, Giorgia Sommacal, sono arrivate dal fidanzato della 22enne e da suo padre. Il giovane ha scritto una lunga lettera pubblica, mentre l’uomo ha dichiarato di temere di non reggere al momento del riconoscimento della moglie e della figlia. La lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal Le dichiarazioni del padre della ragazza Il recupero dei corpi alle Maldive La lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, morta insieme alla madre Monica Monfalcone e ad altre due persone durante un’immersione alle Maldive, ha pubblicato una lettera sul giornale di Genova Il Secolo XIX, per ricordare la 22enne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italiani morti alle Maldive, la lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal e la paura del padre: "Temo infarto"

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