Al via a Roma il Festival del Cinema Tedesco 2026 | quattro giorni tra anteprime ospiti e nuove visioni europee

A Roma è iniziato il Festival del Cinema Tedesco 2026, che si svolge dal 19 al 22 marzo. La sesta edizione dell’evento presenta anteprime, ospiti e nuove produzioni europee. L’appuntamento si tiene nella capitale, attirando appassionati e professionisti del settore. La manifestazione offre quattro giorni dedicati alla cinematografia contemporanea tedesca, con proiezioni e incontri programmati in vari luoghi della città.

Dal 19 al 22 marzo 2026, Roma ospita la sesta edizione del Festival del Cinema Tedesco, appuntamento ormai consolidato che porta nella capitale il meglio della cinematografia contemporanea tedesca. Il festival si svolgerà al Cinema Quattro Fontane, trasformandosi per quattro giorni in uno spazio di incontro tra pubblico, autori e nuove prospettive del cinema europeo. L’evento si apre giovedì 19 marzo alle ore 20.00 con “Gavagai” di Ulrich Köhler, presentato in anteprima italiana alla presenza della protagonista Maren Eggert. Il film, ambientato tra Senegal e Berlino, intreccia una storia personale e sentimentale con il riferimento alla tragedia classica, dando vita a un racconto intenso e contemporaneo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Al via a Roma il Festival del Cinema Tedesco 2026: quattro giorni tra anteprime, ospiti e nuove visioni europee Articoli correlati Leggi anche: Ribalta Experimental Film Festival, al via la sesta edizione tra maestri internazionali e nuove visioni Pop Corn Festival del Corto 2026: a Porto Santo Stefano tre giorni dedicati al cinema breve tra nuovi talenti e grandi premiTorna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi dedicati al cinema breve italiano e internazionale. Tutto quello che riguarda Al via a Roma il Festival del Cinema... Temi più discussi: AL VIA A ROMA DAL 19 AL 22 MARZO 2026 LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO; Al via a Roma la 23ª edizione dell’Asian Film Festival; Al via la 5a edizione del Roma Film Music Festival; Asian Film Festival 2026, il programma. Festival del Cinema tedesco, al via da domani la 6a edizione: il programma day by dayAl via a Roma dal 19 al 22 marzo 2026 la sesta edizionedel Festival del Cinema Tedesco che si terrà al Cinema Quattro Fontane. hotcorn.com Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonoreDAL 16 AL 22 MARZO LA V EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ROMA FILM MUSIC FESTIVAL 2026 DAL TRIBUTO A PIERO UMILIANI A STAR WARS, TORNANO I GRANDI ... romadailynews.it Scopri il programma di #IRISHFILMFESTA Il festival del cinema irlandese ti aspetta dal 25 al 29 marzo alla Casa del Cinema di Roma Con Irish Film Institute (IFI) #IFIinternational | Culture Ireland | Screen Ireland | The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon | Ire - facebook.com facebook L’Italia al Festival del Cinema d’Autore D’A di Barcellona Il film di Gianluca Matarrese “Il quieto vivere”, una coproduzione Italia/Svizzera del 2025, il 21 e 22 marzo presso la Sala Aribau 1 di Barcellona. x.com