Italia-Norvegia oggi Mondiali hockey ghiaccio 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca Italia contro Norvegia ai Mondiali di hockey su ghiaccio di Top Division 2026, in corso in Svizzera. L'incontro fa parte del torneo internazionale che si svolge nel paese elvetico e rappresenta il terzo impegno della nazionale italiana in questa competizione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orario e programma già comunicati. Sono attese molte aspettative per questa sfida tra le due nazionali.

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L’Italia si prepara per il terzo ed importantissimo appuntamento ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2026 in corso di svolgimento in Svizzera. Dopo i match contro Canada e Slovacchia il Blue Team sarà impegnato oggi alle ore 16.20 contro la Norvegia per una sfida di importanza davvero notevole. Come arrivano le due squadre alla sfida di Friburgo? L’Italia è ancora ferma a quota zero punti dopo le sconfitte con Canada e Slovacchia. Gli scandinavi invece, dopo la sconfitta proprio contro la Slovacchia, si sono rifatti con un netto 4-0 alla Slovenia. Come proseguirà il programma dell’Italia ai Mondiali elvetici? Domani, mercoledì 20 maggio alle ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Norvegia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | Sullo stesso argomento Leggi anche: Italia-Canada oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la gara giocata ieri contro il Canada, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per il suo secondo impegno ai... Mondiali Top Division 2026: martedì e mercoledì Italia di nuovo in pista. I numeri dei precedenti con Norvegia e Repubblica Ceca, quest’ultima mai battuta hockeyitalia21.com/2026/05/18/mon… x.com LIVE Italia-Norvegia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri devono provare a muovere la classificaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della partita di hockey ghiaccio ... oasport.it Italia-Norvegia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingL'Italia si prepara per il terzo ed importantissimo appuntamento ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2026 in corso di svolgimento in Svizzera. oasport.it