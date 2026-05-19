In Italia, sono 142.000 i minori che vivono in aree urbane considerate fragili, dove il rischio di abbandono scolastico e disagio sociale è più elevato. Si analizzano i fattori che legano il codice postale al percorso lavorativo dei giovani, evidenziando come le differenze tra quartieri possano superare quelle tra le regioni del Nord e del Sud. La situazione si concentra sui luoghi di residenza e sulle condizioni socio-economiche che incidono sulle opportunità future dei ragazzi.

? Punti chiave Come influisce il codice postale sul futuro lavorativo dei giovani?. Perché i divari tra quartieri superano quelli tra Nord e Sud?. Quali sono le cinque città dove il rischio abbandono è massimo?. Come possono gli spazi socio-educativi bloccare la povertà familiare?.? In Breve Roma ospita oltre 30mila minori in contesti difficili tra i 0 e i 17 anni.. Povertà relativa colpisce il 42,3% dei nuclei familiari nelle aree urbane vulnerabili.. Il 35,6% dei giovani tra 15 e 29 anni non studia e non lavora.. Solo il 36,5% degli studenti di 13 anni punta al liceo in zone fragili.. Circa 142mila minorenni vivono oggi in aree a forte disagio socioeconomico urbano nelle 14 città metropolitane italiane, secondo i dati della ricerca Istat presentati da Save The Children. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia, 142mila minori in aree urbane fragili: il rischio abbandono

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