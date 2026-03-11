Abbandono degli oliveti torna il pericolo | Nelle aree collinari il rischio è molto alto

Nelle are zone collinari dell’Empolese Valdelsa, si registra un aumento dell’abbandono degli oliveti, con conseguente elevato rischio di incendi e degrado ambientale. La situazione riguarda sia le aree più coltivate sia quelle meno frequentate, dove la mancanza di interventi ha portato a un progressivo abbandono dei terreni. La situazione è stata segnalata il 11 marzo 2026 da fonti locali.

Empolese Valdelsa, 11 marzo 2026 – Il presente e l'immediato futuro delle nostre olivete sono a rischio. Qualche giorno fa si è detto dell'allarme diffuso circa la progressiva riduzione del numero di ulivi coltivati nelle nostre campagne. Allarme confermato da Ritano Baragli, imprenditore agricolo dell'Empolese Valdelsa e vicepresidente di Fedagripesca Toscana. Baragli era intervenuto sottolineando la necessità di innovazioni nella filiera (anche per aumentare il livello di remunerazione degli agricoltori), posizione condivisa dallo stesso presidente dell'Unione dei Comuni e sindaco delegato, Alessio Mugnaini. Se l'olio extravergine d'oliva è il fiore all'occhiello di Chianti, Valdelsa e Montalbano, ebbene servono politiche per salvarlo.