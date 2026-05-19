Istruzione un recupero retributivo sopra la media | Nel 2025 crescita al 2,8%

Nel 2025, le retribuzioni nel settore dell'Istruzione sono aumentate del 2,8%, superando la media complessiva di tutti i settori monitorati dall'Aran, che si attesta al 2,2%. Questo incremento rappresenta un recupero retributivo superiore rispetto alla media generale, evidenziando un aumento stabile delle retribuzioni nel comparto. I dati sono stati pubblicati dall'Aran e riflettono l'andamento salariale nel settore dell'istruzione durante l'anno in corso.

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