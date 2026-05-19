Istruzione un recupero retributivo sopra la media | Nel 2025 crescita al 2,8%

Da orizzontescuola.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, le retribuzioni nel settore dell'Istruzione sono aumentate del 2,8%, superando la media complessiva di tutti i settori monitorati dall'Aran, che si attesta al 2,2%. Questo incremento rappresenta un recupero retributivo superiore rispetto alla media generale, evidenziando un aumento stabile delle retribuzioni nel comparto. I dati sono stati pubblicati dall'Aran e riflettono l'andamento salariale nel settore dell'istruzione durante l'anno in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel 2025 le retribuzioni del comparto Istruzione sono cresciute del 2,8%, un dato superiore alla media di tutti i comparti monitorati dall’Aran, ferma al 2,2%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Contratto scuola 2025-27, intesa economica firmata: aumenti e arretrati, ecco cosa è previsto

Video Contratto scuola 2025-27, intesa economica firmata: aumenti e arretrati, ecco cosa è previsto

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Investimenti delle imprese: nel 2025 Bergamo è sopra la media lombarda in tutti i settori. Cautela per il 2026

Leggi anche: Fon.te., nel 2025 crescita a doppia cifra: Iscritti oltre 324 mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web