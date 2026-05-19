Istruzione un recupero retributivo sopra la media | Nel 2025 crescita al 2,8%
Nel 2025, le retribuzioni nel settore dell'Istruzione sono aumentate del 2,8%, superando la media complessiva di tutti i settori monitorati dall'Aran, che si attesta al 2,2%. Questo incremento rappresenta un recupero retributivo superiore rispetto alla media generale, evidenziando un aumento stabile delle retribuzioni nel comparto. I dati sono stati pubblicati dall'Aran e riflettono l'andamento salariale nel settore dell'istruzione durante l'anno in corso.
Nel 2025 le retribuzioni del comparto Istruzione sono cresciute del 2,8%, un dato superiore alla media di tutti i comparti monitorati dall’Aran, ferma al 2,2%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contratto scuola 2025-27, intesa economica firmata: aumenti e arretrati, ecco cosa è previsto
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Investimenti delle imprese: nel 2025 Bergamo è sopra la media lombarda in tutti i settori. Cautela per il 2026
Leggi anche: Fon.te., nel 2025 crescita a doppia cifra: Iscritti oltre 324 mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi