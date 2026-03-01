Investimenti delle imprese | nel 2025 Bergamo è sopra la media lombarda in tutti i settori Cautela per il 2026

Nel 2025, le imprese di Bergamo hanno registrato un livello di investimenti superiore alla media lombarda in tutti i settori analizzati, secondo il monitoraggio annuale della Camera di commercio locale. La ricerca evidenzia una forte propensione a investire da parte delle aziende bergamasche, ma si evidenzia cautela per l’anno successivo. I dati riguardano diverse aree economiche e vengono aggiornati ogni anno.

L’industria si conferma il settore con la maggiore propensione. Autosufficienza e risparmio energetico in crescita tra gli obiettivi del manifatturiero Il monitoraggio annuale realizzato dalla Camera di commercio di Bergamo conferma l’elevata propensione a investire delle imprese bergamasche: nel 2025 la percentuale di quante hanno effettuato investimenti risulta superiore alla media regionale in tutti i settori economici indagati. L’industria, nonostante il calo registrato rispetto al 2024 (-5 punti), resta con una quota del 66% il comparto a più alta intensità di capitale, anche per via della maggiore dimensione aziendale; seguono commercio al dettaglio (42%) e servizi (35%), con percentuali simili al 2024. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Economia lombarda: segnali deboli nel 2026, frenano investimenti e impreseLe previsioni del 2026 per l’ economia lombarda raccontano di una regione che continua il proprio percorso di crescita, debole e con poco ritmo.

