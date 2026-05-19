Israele blocca la Flotilla 27 italiani fermati | Contro di noi proiettili di gomma Tajani chiede una verifica urgente

La Marina israeliana ha fermato la Global Sumud Flotilla nel Mediterraneo, impedendone la prosecuzione verso Gaza. Durante il fermo, sono stati fermati 27 cittadini italiani, che hanno riferito di aver subito lanci di proiettili di gomma. Il ministro degli Esteri ha richiesto una verifica urgente sull’accaduto. La nave e i passeggeri sono stati condotti in un porto israeliano, mentre le autorità italiane chiedono chiarimenti sulla situazione e sulle modalità dell’intervento.

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