Israele blocca la Flotilla 27 italiani fermati | Contro di noi proiettili di gomma Tajani chiede una verifica urgente

Da open.online 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina israeliana ha fermato la Global Sumud Flotilla nel Mediterraneo, impedendone la prosecuzione verso Gaza. Durante il fermo, sono stati fermati 27 cittadini italiani, che hanno riferito di aver subito lanci di proiettili di gomma. Il ministro degli Esteri ha richiesto una verifica urgente sull’accaduto. La nave e i passeggeri sono stati condotti in un porto israeliano, mentre le autorità italiane chiedono chiarimenti sulla situazione e sulle modalità dell’intervento.

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Proseguono nel Mediterraneo le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Al momento risultano 27 cittadini italiani fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano attivisti, medici e giornalisti sarebbero dirette verso il porto di Ashdod, in Israele, dove l’arrivo è previsto nelle prossime ore. La Farnesina, tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha chiesto accertamenti urgenti sull’eventuale impiego della forza da parte delle autorità israeliane. Secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, sarebbero stati utilizzati proiettili di gomma contro alcune delle navi coinvolte nella spedizione. Il blitz dell’Idf. 🔗 Leggi su Open.online

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