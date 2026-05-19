Flotilla 27 italiani fermati Proiettili di gomma contro gli attivisti | Tajani chiede verifica urgente a Israele

In queste ore, le autorità israeliane stanno prendendo il controllo di tutte le imbarcazioni coinvolte nella Flotilla, un convoglio di attivisti provenienti dall’Italia e da altri paesi. Sono stati fermati 27 italiani, mentre si susseguono le notizie di attacchi con proiettili di gomma rivolti agli attivisti a bordo. Il ministro degli Esteri ha richiesto una verifica urgente sugli eventi e sulle modalità dell’intervento israeliano. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

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Nelle prossime ore tutte le barche della Flotilla potrebbero essere sotto il controllo di Israele. Tra quelle che sono state intercettate di recente da Israele c’è anche quella sulla quale viaggia il senatore Dario Carotenuto: “La sua imbarcazione, la Kasr Sadabat, battente bandiera turca, si trovava ancora a piu' di 100 miglia nautiche da Gaza, quindi in acque internazionali. Anche le webcam di bordo risultano offline, come quelle delle altre barche intercettate nell'ultima ora da parte delle Forze armate israeliane, che hanno minacciato gli equipaggi con le armi sparando anche colpi di avvertimento. Le ultime immagini mostravano l'equipaggio della Kasr Sadabat con indosso i giubbotti di salvataggio in preparazione dell'abbordaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotilla, 27 italiani fermati. "Proiettili di gomma contro gli attivisti": Tajani chiede verifica urgente a Israele ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flotilla, a Milano presidio per Saif e Thiago: Responsabilità dello Stato italiano Sullo stesso argomento "Proiettili di gomma contro gli attivisti della Flotilla". Tajani chiede verifica urgente a IsraeleNelle prossime ore tutte le barche della Flotilla potrebbero essere sotto il controllo di Israele. Flotilla, Israele spara contro la nave Girolama durante l’abbordaggio. Scotto: “Proiettili di gomma sugli attivisti, gravissimo”La Global Sumud Flotilla ha riferito che l’esercito israeliano ha sparato contro la nave Girolama, durante le fasi dell’abbordaggio. Global Sumud Flotilla: 'Attivisti a breve in un porto israeliano'. Intercettate altre naviA bordo della 'Don Juan' anche gli italiani Antonella Bundu e Dario Salvetti. 'Non ci facciamo intimidire, l'Ue e l'Italia agiscano per la tutela del diritto internazionale' (ANSA) ... ansa.it Flotilla, 27 italiani fermati. Tajani a Israele: Verificare l'uso della forza e dei proiettili di gommaSono 27 gli italiani della Flotilla per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero giungere al porto di Ashdod. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ... msn.com