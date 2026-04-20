Alimenti conservati male e irregolarità amministrative | sanzioni per un’attività in via Foro Boario

Nella serata di venerdì 17 aprile, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli in un’attività situata in via Foro Boario. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità nella conservazione degli alimenti e alcune violazioni amministrative. Sono state applicate sanzioni amministrative e sequestrati alcuni prodotti alimentari non conformi alle normative vigenti. Le autorità hanno inoltre effettuato controlli sulla documentazione dell’attività.

La squadra amministrativa della questura ha riscontrato l’assenza delle tabelle alcolemiche, la mancanza dell’etilometro, oltre alla carenza della cartellonistica relativa al divieto di somministrazione di alcol ai minori e all’esposizione dei prezzi. Violazioni che comporteranno sanzioni per circa 2.000 euro. I vigili del fuoco hanno invece rilevato gravi criticità sul fronte della sicurezza: mancavano il documento di valutazione dei rischi (DVR), il piano di emergenza e un adeguato numero di estintori (era presente solo un estintore scaduto). Sono state inoltre segnalate l’assenza della cartellonistica di sicurezza, della valvola di intercettazione del gas metano e l’irregolarità della porta tagliafuoco, priva del dispositivo di chiusura.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Velletri. Sequestrata attività commerciale. Denunce per reati ambientali, maltrattamento di animali e irregolarità sul lavoro. Sanzioni amministrative per quasi 100mila euroCronache Cittadine VELLETRI – Nelle scorse settimane, i Carabinieri della Compagnia di Velletri, congiuntamente a reparti speciali dell’Arma e... Irregolarità e violazioni nel locale etnico, attività sospesa. Sequestrati alimenti per 3mila euroSanzioni per migliaia di euro; controlli dei carabinieri nell’attività di Aprilia dedita alla somministrazione di bevande e alimenti etnici Attività... Panoramica sull’argomento Alimenti conservati male e irregolarità amministrative: sanzioni per un’attività in via Foro BoarioNella serata di venerdì 17 aprile, le attività di verifica della polizia nell’ambito dei controlli disposti dal questore per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione nei ... bergamonews.it Alimenti mal conservati e irregolari: sequestri e sanzioni in un locale di via Foro BoarioControlli congiunti delle forze dell’ordine e dell’Ats: distrutti 140 chili di carne e riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza. ecodibergamo.it