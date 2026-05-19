Il brutale e geniale Jan Akiyama si appresta a conquistare il piccolo schermo a partire da questa estate. Lo studio TROYCA svela i nuovi doppiatori (tra cui spiccano M.A.O e Takahiro Sakurai) e la colonna sonora che accompagnerà le spietate battaglie a colpi di wok. Il mondo degli anime culinari sta per ricevere una sferzata di adrenalina e spietata competizione: il sito ufficiale dell'adattamento televisivo di Iron Wok Jan! (Tetsunabe no Jan!), lo storico e brutale manga di Shinji Saijyo, ha pubblicato il main promo video della serie. Il trailer non si limita a mostrare le prime spettacolari e dinamiche sequenze di cucina, ma fissa anche il debutto ufficiale in Giappone per il prossimo 5 luglio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Iron Wok Jan!, ecco il trailer del cult dei manga culinari che stravolgerà il mondo anime quest'estate

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