Dorohedoro l’anime cult annuncia la stagione 2 con un nuovo trailer

Dorohedoro, l’anime basato sul manga di Q Hayashida, ha annunciato ufficialmente la seconda stagione attraverso un nuovo trailer. L’opera, nota per il suo stile violento, surreale e imprevedibile, ha debuttato nel 2020 e ha conquistato molti fan con il suo approccio unico. La notizia dell’arrivo di una nuova stagione è stata comunicata recentemente e ha suscitato grande interesse tra gli appassionati.

Dopo sei anni di attesa, Dorohedoro torna con una seconda stagione. Un nuovo trailer anticipa il ritorno dell'anime tratto dal manga di Q Hayashida, che debutterà a livello globale il 1° aprile 2026 con nuovi personaggi e staff confermato. Il ritorno di Dorohedoro: trailer e data per la nuova stagione Nel mondo degli anime contemporanei, alcune serie diventano cult quasi per caso. Non necessariamente perché dominano il mercato, ma perché riescono a creare un universo così bizzarro e riconoscibile da restare impresso nella memoria degli spettatori.

