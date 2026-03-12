Svelato il nuovo trailer de Il Diavolo veste Prada 2 | ecco cosa rimane del primo film cult

È stato pubblicato il nuovo trailer di Il Diavolo veste Prada 2, annunciando il ritorno del film nel mondo della moda. La produzione di 20th Century Studios ha condiviso anche il poster ufficiale del sequel, che si prepara a riproporre il successo del primo capitolo. L’uscita del film è attesa a breve e il pubblico può già vedere le prime immagini della pellicola.

Il mondo della moda si prepara a un ritorno trionfale sul grande schermo. Dopo anni di attesa, 20th Century Studios ha ufficialmente alzato il sipario su Il Diavolo veste Prada 2, diffondendo il nuovo trailer e il poster del sequel destinato a riconquistare il titolo di cult cinematografico. Se il primo teaser si era limitato a un suggestivo assaggio — con l'iconica camminata in tacchi rossi Valentino Garavani Rockstud di Miranda Priestley (Meryl Streep) verso l'ascensore per il fatidico incontro con Andy Sachs (Anne Hathaway) — questo nuovo filmato offre finalmente una visione d'insieme sulla trama e sull'evoluzione dei personaggi.