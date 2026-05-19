Iran Trump sospende l’attacco | il G7 preme per lo stretto di Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di sospendere un attacco previsto contro l’Iran, mentre il G7 ha espresso preoccupazione per la situazione nello stretto di Hormuz. La regione del Golfo Persico conta trilioni di dollari di risorse e commerci, e le tensioni tra Washington e Teheran continuano a crescere. L’Iran ha dichiarato di essere pronto a rispondere con nuove minacce militari nel caso di un attacco, alimentando il clima di incertezza nella zona.

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