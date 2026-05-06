Il governo degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione del Project Freedom, un’operazione volta a garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz. La decisione è stata presa dal presidente in carica, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. L’iniziativa riguardava attività di sorveglianza e sicurezza nella zona strategica del Golfo. La sospensione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza indicazioni su eventuali sviluppi futuri.

Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom ovvero un’iniziativa per sbloccare lo Stretto di Hormuz. L’obiettivo è “verificare se un accordo possa essere finalizzato e firmato” con l’Iran, ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti su Truth, precisando che il blocco navale Usa nell’area rimane in vigore. L’annuncio è arrivato all’indomani di un nuovo attacco del tycoon contro Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”, “immagino che, se dipendesse dal Papa, per lui andrebbe benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”, ha detto Trump in polemica con Prevost già da diverse settimane. Guerra in...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump sospende il Project Freedom per lo Stretto di Hormuz – La diretta

'Project Freedom': Trump pauses plan to guide ships through Strait of Hormuz

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Radio1 Rai. . Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di "Project Freedom", l'operazione che permette il transito delle navi nello Stretto di #Hormuz. La decisione, ha fatto sapere #Trump nella notte, è stata presa congiuntamente con l'#Iran su richi - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump sospende il Project Freedom. #ANSA x.com