Trump il nuovo piano | Blocco subito lo Stretto di Hormuz Negoziati o attacco? I messaggi all’Iran

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’attuazione immediata di un blocco navale dello Stretto di Hormuz, che entrerà in vigore già oggi. La decisione arriva in un contesto di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran e si inserisce in un quadro di possibili azioni militari o negoziati futuri. La mossa ha suscitato reazioni e ha portato a un aumento delle comunicazioni ufficiali tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Donald Trump cambia marcia e annuncia il blocco navale dello Stretto di Hormuz che scatta già oggi, in attesa di nuovi attacchi all'Iran o negoziati supplementari. Un paio di punti fermi e tante incognite nella strategia che il presidente illustra dopo il flop delle trattative tra Stati Uniti e Iran in Pakistan. A.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Stretto di Hormuz: blocco navale annunciato da Trump Falliti i negoziatiIl presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il blocco navale dello stretto di Hormuz. Iran, il piano a sei per lo Stretto di Hormuz: c'è anche l'Italia. M5S: "Il Governo chiarisca subito"Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone hanno condannato gli attacchi dell’Iran alle navi nel Golfo Persico e annunciato la... Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán