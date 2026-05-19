Iran Trump sospende l’attacco | i leader del Golfo chiedono tempo

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, l’amministrazione statunitense ha annunciato la sospensione di un attacco contro l’Iran, dopo che i leader delle nazioni del Golfo hanno richiesto più tempo per valutare la situazione. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e l’Iran, legate a questioni di sicurezza e di programmi militari. Nel frattempo, si continua a indagare su come l’Iran abbia nascosto i missili, ritenuti nascosti nelle grotte, e sui ruoli delle diverse nazioni coinvolte nella regione.

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? Domande chiave Chi sono i leader del Golfo che hanno fermato Trump?. Come ha fatto l'Iran a nascondere i missili nelle grotte?. Quali condizioni esige Teheran per accettare la tregua diplomatica?. Cosa accadrà se i negoziati falliranno entro le prossime 72 ore?.? In Breve Leader Qatar, Arabia Saudita ed Emirati chiedono tregua di due o tre giorni.. Viceministro Gharibabadi richiede revoca sanzioni e ritiro truppe USA dalle zone limitrofe.. Lanciatori missili iraniani protetti in grotte sotterranee dopo cessate il fuoco dell'8 aprile.. Generale Dan Caine e Pete Hegseth pronti a lanciare attacco su larga scala.. Donald Trump ha sospeso oggi gli ordini per l’attacco militare contro l’Iran dopo che i leader del Golfo hanno chiesto un rinvio di due o tre giorni per favorire il dialogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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