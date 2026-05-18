Iran Trump | Domani era previsto attacco sospeso su richiesta dei leader del Golfo
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su una piattaforma social di aver sospeso un attacco militare contro l'Iran che era previsto per il giorno successivo. La decisione è arrivata dopo che alcuni leader della regione del Golfo hanno fatto richiesta di fermare l’intervento. La comunicazione non specifica quale siano stati i motivi di questa richiesta o chi siano esattamente i leader coinvolti. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli della situazione o sui possibili sviluppi.
(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth Social di aver sospeso un attacco militare contro l'Iran previsto "domani" dopo una richiesta arrivata da alcuni dei principali leader del Golfo. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Trump, l'intervento militare è stato fermato su sollecitazione dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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