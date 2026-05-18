Iran Trump | Domani era previsto attacco sospeso su richiesta dei leader del Golfo

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su una piattaforma social di aver sospeso un attacco militare contro l'Iran che era previsto per il giorno successivo. La decisione è arrivata dopo che alcuni leader della regione del Golfo hanno fatto richiesta di fermare l’intervento. La comunicazione non specifica quale siano stati i motivi di questa richiesta o chi siano esattamente i leader coinvolti. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli della situazione o sui possibili sviluppi.

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