Trump | Ho sospeso l’attacco all’Iran che era in programma domani sono in corso negoziati seri – La diretta
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su una piattaforma social di aver sospeso un attacco militare previsto per il giorno successivo contro l’Iran, specificando che sono in corso negoziati seri. Questa comunicazione arriva all’ottantesimo giorno di una guerra che coinvolge anche Israele. Durante la stessa giornata, il leader ha condiviso una mappa che mostra frecce dirette verso l’Iran, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sui passaggi successivi.
Nell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa con frecce che puntano verso l’Iran. Il presidente ha anche visto i suoi consiglieri per la sicurezza subito dopo il ritorno dalla Cina. Intanto, Israele fa sapere che alcune armi Usa provenienti dalla Germania sono arrivate nel paese in vista di una possibile ripresa degli attacchi. E il prezzo del gas torna a salire. Donald Trump annuncia di aver sospeso il «pianificato attacco all’Iran», in programma domani su richiesta dell’Emiro del Qatar, del principe ereditario dell’Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Open.online
Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo
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