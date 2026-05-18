Trump | Ho sospeso l’attacco all’Iran che era in programma domani sono in corso negoziati seri – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su una piattaforma social di aver sospeso un attacco militare previsto per il giorno successivo contro l’Iran, specificando che sono in corso negoziati seri. Questa comunicazione arriva all’ottantesimo giorno di una guerra che coinvolge anche Israele. Durante la stessa giornata, il leader ha condiviso una mappa che mostra frecce dirette verso l’Iran, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sui passaggi successivi.

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