Iran Trump sospende attacco | Ci sono sviluppi positivi Teheran avverte | Non fate un altro errore strategico

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione di un attacco militare in risposta a sviluppi considerati positivi nelle trattative con l'Iran. Ha comunicato di aver informato anche Israele della decisione di concedere più tempo per cercare un accordo. Nel frattempo, Teheran ha avvertito di evitare un errore strategico, mentre le discussioni tra le parti proseguono, segnate da questa decisione improvvisa. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte di tutte le parti coinvolte.

(Adnkronos) – "Ci sono sviluppi positivi" nelle discussioni con l'Iran e "ho informato Israele" della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Iran-Usa, Trump sospende l'operazione Project Freedom

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