Dopo cinque settimane di conflitto tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra, la crisi in Medio Oriente mostra possibili spiragli di dialogo, ma con versioni contraddittorie che alimentano confusione e tensione. Al centro della disputa resta lo Stretto di Hormuz, arteria vitale per il trasporto di petrolio mondiale, che Teheran ha chiuso in risposta agli attacchi subiti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth Social la sospensione per cinque giorni di qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane. La decisione è motivata dal tenore dei colloqui in corso tra le due nazioni, definiti dal presidente americano come approfonditi, dettagliati e costruttivi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Iran, Trump sospende gli attacchi per 5 giorni: “Colloqui positivi”. Teheran nega tutto

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