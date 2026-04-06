Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio all’Iran, affermando che sarebbe un errore non arrendersi. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sul contesto specifico. Non sono state fornite informazioni su eventuali azioni o risposte da parte dell’Iran in risposta a questa dichiarazione.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha lanciato un avvertimento all’ Iran dicendo che sta commettendo un errore a non arrendersi. Poco dopo che i media statali avevano riferito che l’Iran aveva respinto una proposta di cessate il fuoco, Trump ha lanciato un nuovo severo monito all’Iran. “Semplicemente non vogliono arrendersi”, ha detto Trump ai giornalisti mentre lui e la first lady Melania Trump ospitavano l’Easter Egg Roll alla Casa Bianca. “Non vogliono ammettere la sconfitta, ma lo faranno. E se non lo faranno, non avranno ponti. Non avranno centrali elettriche. Non avranno nulla”, ha aggiunto ribadendo le minacce. Poi un altro minaccioso avvertimento: “Non mi spingerò oltre perché ci sono altre cose peggiori di queste due”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump avverte Teheran: "Un errore non arrendersi"

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