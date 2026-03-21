La guerra all’Iran e i fondamentalisti della teologia politico-militare Massimo Faggioli | Con Trump sono nella stanza dei bottoni

Nell’attuale scenario politico, si discute di come il fondamentalismo religioso abbia influenzato l’amministrazione di Donald Trump, con particolare attenzione ai gruppi che sostengono una teologia politico-militare. Massimo Faggioli spiega che con l’ex presidente americano queste forze sono diventate più attive e influenti, e che ora sono percepite come parte integrante delle decisioni di governo.

Il tema del fondamentalismo religioso nell’amministrazione Usa di Donald Trump e del saldarsi tra esso e lo spirito accelerazionista di molti magnati della tecnologia, uniti ai più radicali conservatori nell’ostilità allo Stato, ai valori progressisti e allo status quo, è tornato alla ribalta nel contesto dell’attuale guerra all’Iran, condotta da un lato con mezzi innovativi e potenti e “benedetta” da molte figure di spicco del governo americano, a partire dal capo del Pentagono Pete Hegseth, con richiami religiosi e quasi messianici. Nonostante gli ammonimenti di Papa Leone XIV, primo pontefice di origine statunitense della storia, circa il rischio di sfruttare Dio per benedire le guerre, nel Trump 2. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La guerra all’Iran e i fondamentalisti della teologia politico-militare. Massimo Faggioli: “Con Trump sono nella stanza dei bottoni” Articoli correlati Guerra in Iran: attaccata base Usa nel Bahrein. Trump: “Affondate 42 navi di Teheran”. Ayatollah fondamentalisti: “Subito Guida suprema”WASHINGTON – L’Iran ha colpito la base navale statunitense di Juffair, nel Bahrein, con dei missili guidati ad alta precisione: è quanto riporta... La preghiera dei Pastori evangelici con Trump alla Casa Bianca per il successo nella guerra in Iran – Il video(Agenzia Vista) Usa, 06 marzo 2026 Diversi pastori evangelici hanno pregato accanto al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale...