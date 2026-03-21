La guerra all’Iran e i fondamentalisti della teologia politico-militare Massimo Faggioli | Con Trump sono nella stanza dei bottoni

Da it.insideover.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’attuale scenario politico, si discute di come il fondamentalismo religioso abbia influenzato l’amministrazione di Donald Trump, con particolare attenzione ai gruppi che sostengono una teologia politico-militare. Massimo Faggioli spiega che con l’ex presidente americano queste forze sono diventate più attive e influenti, e che ora sono percepite come parte integrante delle decisioni di governo.

Il tema del fondamentalismo religioso nell’amministrazione Usa di Donald Trump e del saldarsi tra esso e lo spirito accelerazionista di molti magnati della tecnologia, uniti ai più radicali conservatori nell’ostilità allo Stato, ai valori progressisti e allo status quo, è tornato alla ribalta nel contesto dell’attuale guerra all’Iran, condotta da un lato con mezzi innovativi e potenti e “benedetta” da molte figure di spicco del governo americano, a partire dal capo del Pentagono Pete Hegseth, con richiami religiosi e quasi messianici. Nonostante gli ammonimenti di Papa Leone XIV, primo pontefice di origine statunitense della storia, circa il rischio di sfruttare Dio per benedire le guerre, nel Trump 2. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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