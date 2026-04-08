Trump sulla tregua con l’Iran le condizioni sul nucleare e sanzioni | Dazi a chi vende loro armi I Pasdaran | Abbiamo il dito sul grilletto – La diretta

Dopo l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran nel conflitto nel Golfo, si sono registrati primi effetti sui mercati energetici, con una diminuzione dei prezzi di petrolio e gas. Trump ha commentato la situazione sottolineando che le sanzioni e i dazi continueranno a essere applicati ai paesi che vendono armi all’Iran, mentre le forze dei Pasdaran hanno dichiarato di avere il dito sul grilletto.

Subito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a scendere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Usa aiuteranno a regolare il traffico nello Stretto di Hormuz. Mentre i cittadini di Teheran sono in piazza a festeggiare, Iran e Oman potranno imporre tariffe alle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. Come parte di un accordo di cessate il fuoco di due settimane mediato dal Pakistan. L’Iran prevede di utilizzare i ricavi per la ricostruzione. Teheran e l’Oman condividono i diritti territoriali sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Iran: Pasdaran, 'pronti più che mai, abbiamo il dito sul grilletto'

Trump avverte l'Iran: "Il tempo stringe, in arrivo un'armata". Teheran: "Abbiamo il dito sul grilletto"Il tempo per sedersi al tavolo e fare un accordo sul nucleare «sta per scadere» e «il prossimo attacco sarà molto peggio» di quello di giugno, quando...

Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; USA e Iran d’accordo su un cessate il fuoco di due settimane; Iran, Trump annuncia una tregua; Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump.

Prezzo petrolio oggi in picchiata dopo l'annuncio di Trump sulla tregua Iran - Usa, mai così basso da 6 anniL'annuncio di Donald Trump della tregua di 14 giorni tra Usa e Iran fa crollare il prezzo del petrolio sotto i 100 dollari al barile. Quotazioni e future ... virgilio.it

Guerra Iran-Usa, Trump: «Tregua per due settimane. Se l'accordo non è buono si torna in guerra». Riaperto lo Stretto di HormuzGuerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... leggo.it

Le dichiarazioni di Donald Trump sul conflitto in Medio Oriente hanno allarmato anche una parte del fronte repubblicano, riaprendo il dibattito sulla sua stabilità e sulla possibilità di ricorrere al 25esimo emendamento. Ma tra i suoi sostenitori prende corpo un’a - facebook.com facebook

Sull'America la macchia di Trump, un prevedibile mistificatore (di M. Teodori) x.com