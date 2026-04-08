Il primo ministro israeliano ha rilasciato una dichiarazione in diretta televisiva rivolta a Teheran, affermando che il suo paese rimane pronto a riprendere le ostilità in qualsiasi momento. La comunicazione, attesa per le 19.15, si è rivelata un messaggio duro, non annunciando una fine delle tensioni ma piuttosto un avvertimento chiaro riguardo alla disponibilità a riprendere le azioni militari se necessario.

La dichiarazione era attesa per le 19.15: ed è arrivata, spietata come un monito biblico. L’annuncio del premier israeliano non è quello di un addio alle armi, ma semmai l’avvertimento fin troppo veemente di una tregua tattica dagli intenti bellicosi. Benjamin Netanyahu ha parlato al mondo per chiarire i (suoi) termini del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Il messaggio a Teheran è brutale nella sua estrema chiarezza: «L’Iran è più debole che mai. Israele è più forte che mai. Siamo pronti a tornare a combattere in qualsiasi momento». Netanyahu sulla tregua con l’Iran: «Il dito resta sul grilletto». E il messaggio è fin troppo diretto: per il premier israeliano l’intesa raggiunta non rappresenta il tramonto delle ostilità, bensì una tappa intermedia verso la vittoria totale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Netanyahu a Teheran: «Il dito resta sul grilletto, pronti a riprendere la guerra in qualunque momento»

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