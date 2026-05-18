Trump | Ho sospeso l’attacco all’Iran che era in programma domani sono in corso negoziati seri A dissuaderlo i paesi arabi – La diretta

Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l’attacco all’Iran programmato per il giorno successivo, affermando che sono in corso colloqui seri. La decisione è stata presa dopo che alcuni paesi arabi hanno cercato di dissuaderlo dall’agire militarmente. Finora non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle trattative in corso o sulle possibili evoluzioni della situazione. La notizia ha suscitato attenzione internazionale, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Donald Trump ha annunciato la sospensione dell’attacco all’Iran previsto per martedì, spiegando che sono in corso «colloqui seri» che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano ha però ribadito che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire militarmente contro Teheran «con preavviso immediato» qualora non si arrivi a un’intesa ritenuta soddisfacente. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possano ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington sia per gli altri Paesi della regione. 🔗 Leggi su Open.online

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