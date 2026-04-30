Israele intercetta la Flotilla arrestati anche 24 italiani Meloni | Liberazione immediata

Nella notte, le forze israeliane hanno intercettato la Global Sumud Flotilla, una nave diretta a Gaza con l'obiettivo di portare aiuti umanitari. La motovedetta israeliana si è avvicinata nella zona di acque internazionali a ovest di Creta, portando all'arresto di 24 cittadini italiani e di altri membri dell'equipaggio. La premier italiana ha chiesto la liberazione immediata di tutte le persone coinvolte.

La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. La Marina israeliana ha fermato circa 175 attivisti e intercettato 21 delle 58 imbarcazioni. Un video diffuso su Telegram mostra un equipaggio di una imbarcazione della Flotilla a mani alzate e un soldato armato salire a bordo. “Escalation pericolosa e senza precedenti – il commento degli attivisti – il rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero. Si tratta di pirateria. I governi devono agire ora per proteggere la Flotilla e ritenere Israele responsabile di queste flagranti violazioni del diritto”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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#Flotilla, #Israele intercetta decine di navi e arresta attivisti “Attacco a civili in acque internazionali. Intervengano i governi” x.com

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