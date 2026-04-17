Nella scena internazionale si sono susseguite dichiarazioni contrapposte riguardo a un accordo sull’uranio tra gli Stati Uniti e l’Iran. Mentre l’ex presidente americano ha annunciato di aver raggiunto un’intesa, le autorità di Teheran hanno negato ogni accordo ufficiale in merito. La vicenda riguarda il futuro del programma nucleare iraniano e le rotte marittime strategiche, in un clima di tensione crescente tra le due parti.

Il destino del programma nucleare iraniano e la sicurezza delle rotte marittime globali sono al centro di un giallo diplomatico che vede contrapposte le dichiarazioni trionfali di Donald Trump e le secche smentite che arrivano da Teheran. Mentre il Presidente americano assicura che l'accordo è cosa fatta, i negoziatori iraniani parlano di richieste "illogiche" da parte di Washington. Trump: "Prenderemo l'uranio iraniano" In una serie di interventi rilasciati a diversi network, da NewsNation a Reuters, Donald Trump ha delineato uno scenario di imminente risoluzione. Alla domanda se l'Iran abbia accettato di smettere di arricchire l'uranio, il Presidente ha risposto con un secco «Sì», aggiungendo da Las Vegas un laconico: «Non mi sorprende nulla».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caos diplomatico sull'asse USA-Iran: Trump annuncia l'intesa sull'uranio, Teheran smentisce

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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