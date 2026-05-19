Iran l'ultima proposta di Teheran e il passo indietro di Trump | non siamo mai stati così vicini a un accordo

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente, le negoziazioni tra Iran e Stati Uniti hanno visto un progresso inatteso, con Teheran che ha presentato una proposta e le parti che si avvicinano a un accordo. In questo scenario, la posizione dell'amministrazione americana ha subito un cambio di rotta, con il ritiro di alcune minacce militari precedenti. Fino a poco tempo fa, si prevedeva un intervento militare statunitense, ma ora sembra che le tensioni si siano allentate, portando a un momento di possibile svolta diplomatica.

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Tutto sembrava pronto per una nuova operazione militare USA quando è arrivato il passo indietro di Trump nella guerra in Iran. Ora, secondo il presidente americano, sarebbero in corso “negoziati seri” per arrivare a un accordo con Teheran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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