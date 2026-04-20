Sinner e Federica Pellegrini è l’ultima occasione | mai stati così vicini

Sinner e Federica Pellegrini sono protagonisti di un evento che li vede forse per la prima volta insieme. I due atleti, conosciuti per le loro carriere nel tennis e nel nuoto, sono stati spesso visti come avversari in competizioni diverse, ma questa volta si trovano fianco a fianco in un'occasione speciale. La loro presenza congiunta rappresenta un'inedita collaborazione tra due campioni di discipline diverse.

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