In Iran, si registrano nuove tensioni nel Golfo con un attacco di missili contro una base statunitense nell'Oceano Indiano. Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul greggio e sui prodotti petroliferi iraniani per 30 giorni. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità coinvolte.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che sospenderà le proprie sanzioni sul greggio e sui prodotti petroliferi iraniani per 30 giorni. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha precisato che l'autorizzazione temporanea si applica solo al petrolio soggetto a sanzioni già in transito e non ai nuovi ordini. La mossa di Washington spiega meglio di tante parole come la guerra in Iran passi anche dal conflitto "energetico". Nel frattempo, da Teheran riferiscono che da Donald Trump non starebbe arrivando "nessun segnale" della volontà di "ridimensionare" l'operazione militare contro l'Iran. Di seguito, le principali notizie della giornata in diretta: "L'attacco alla Diego Garcia cambia tutto" - Secondo l'analisi di Nawaf M. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: missili contro la base Usa nell'Oceano Indiano

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