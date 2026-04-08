Nella regione del Golfo, la tensione tra Iran e Stati Uniti si è intensificata nelle ultime ore, con minacce di distruzione da parte di un rappresentante iraniano. Successivamente, il governo americano ha annunciato di aver accettato una tregua di due settimane, proposta dal Pakistan. Nel frattempo, l'Iran ha deciso di riaprire lo stretto di Hormuz, tentando di ridurre la crisi in atto.

Prima le minacce: “Stanotte un'intera civiltà morirà”. Poi Donald Trump ha accettato una tregua di due settimane, proposta dal Pakistan. Dalla Casa Bianca una sola condizione: “Teheran deve riaprire lo Stretto di Hormuz”, ha specificato il presidente Usa nel suo post su Truth. Positiva la risposta dell’Iran. E così intorno alle 2 del mattino, ora italiana, c'è stata la svolta tanto attesa. Qui di seguito la cronaca della giornata. Trump: “Penso che Cina abbia convinto Teheran a negoziare” Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato all'Afp di ritenere che la Cina abbia contribuito a portare l'Iran al tavolo dei negoziati per concordare l'accordo di cessate il fuoco della durata di due settimane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, guerra nel golfo: la diretta. Tregua di due settimane. L'Iran riapre Hormuz

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Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”(Adnkronos) – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Israele colpisce il petrolio iraniano, Teheran risponde su navi e paesi del Golfo. Ma i mercati sperano in una tregua; I 10 punti di Teheran. No alla tregua, serve pace permanente; Iran, trattativa per la tregua: le 10 proposte di Teheran. Trump: È un grande passo; No dell'Iran alla tregua di 45 giorni: Non accettiamo ultimatum. Ucciso il capo dell'intelligence dei Pasdaran.

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Guerra Iran-Usa, Trump: «Tregua per due settimane, aiuteremo a gestire Hormuz: può essere età dell'oro in Medio Oriente»Guerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... ilgazzettino.it

Buongiorno da Agorà. Tregua di due settimane in Iran. Crosetto: "Facciamo rispettare i trrattati ma non siamo in guerra". Con il cessate il fuoco crolla il prezzo del petrolio. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook

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