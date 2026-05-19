L'ipertensione arteriosa si manifesta quando i valori della pressione sanguigna superano soglie considerate sane. Questa condizione si verifica quando il cuore pompa il sangue con maggiore forza rispetto a quanto raccomandato, esercitando una pressione superiore ai limiti stabiliti. I medici utilizzano strumenti specifici per misurare questa pressione e identificare eventuali valori di allarme. Riconoscere i segnali di un aumento della pressione può contribuire a intervenire tempestivamente e a prevenire complicazioni legate alla salute cardiovascolare.

Ogni giorno il cuore lavora senza sosta per pompare il sangue in tutto il corpo. Durante questo processo il sangue esercita una forza sulle pareti delle arterie, chiamata pressione arteriosa, un importante indicatore della salute cardiovascolare. La pressione viene espressa attraverso due valori: la pressione sistolica o “massima”, che si registra quando il cuore si contrae, e la pressione diastolica o “minima”, che corrisponde al momento di rilassamento del cuore tra un battito e l’altro. Per misurare correttamente la pressione è importante scegliere momenti della giornata in cui il corpo è in condizioni di riposo. Gli orari migliori sono generalmente la mattina, poco dopo il risveglio e prima di colazione, e la sera prima di cena o di andare a dormire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ipertensione arteriosa come riconoscerla: ecco i valori di allarme

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Misurazione Pressione Arteriorsa

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