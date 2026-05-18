Ipertensione arteriosa | screening gratuiti per la misurazione all’ospedale di Pescara
Martedì 19 maggio 2026, in occasione della giornata mondiale dell’ipertensione arteriosa, si svolgeranno presso l’ospedale di Pescara degli screening gratuiti per la misurazione della pressione sanguigna. L’evento si terrà dalle 9 alle 18 e sarà organizzato dalla Asl locale. L’obiettivo è permettere alla popolazione di conoscere i propri valori pressori e di sensibilizzare sulla prevenzione dei problemi cardiovascolari. La giornata si inserisce in una campagna più ampia di informazione e controllo sulla salute del cuore.
Martedì 19 maggio 2026, dalle ore 9 alle 18, in occasione della giornata mondiale dell’ipertensione arteriosa, la Asl di Pescara sensibilizzerà la popolazione sulla prevenzione cardiovascolare e sulla conoscenza dei valori pressori.Negli spazi esterni antistanti l’ingresso visitatori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Misurazione Pressione Arteriorsa
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