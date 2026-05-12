Ipertensione | il Baduanjin aiuta a ridurre la pressione arteriosa

Recenti studi hanno mostrato che la pratica del Baduanjin, una tecnica di esercizio cinese antica, può contribuire a ridurre la pressione arteriosa. Questa forma di esercizio si compone di tre movimenti principali, considerati utili per abbassare i valori pressori. La ricerca ha confrontato gli effetti di questa pratica con quelli di alcuni farmaci, evidenziando risultati positivi in termini di pressione arteriosa.

? Punti chiave Come può una pratica millenaria eguagliare l'effetto dei farmaci?. Quali sono i tre movimenti chiave per abbassare la pressione?. Quanto tempo serve ogni giorno per ottenere risultati clinici stabili?. Perché questo metodo è ideale per chi teme sforzi eccessivi?.? In Breve Riduzione sistolica di 3-5 mm Hg dopo tre mesi di pratica costante.. Sessioni quotidiane da 10-15 minuti con benefici stabili per un anno.. Efficacia paragonabile alla camminata veloce secondo l'analisi di Harlan M. Krumholz.. Metodo ideale per zone con scarse risorse sanitarie grazie ai costi nulli.. Una ricerca pubblicata sulla rivista JACC rivela che la pratica millenaria del Baduanjin può ridurre la pressione arteriosa in 216 adulti con ipertensione di stadio uno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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