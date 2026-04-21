Tra pochi mesi, nell’autunno del 2027, sarà rilasciato il nuovo aggiornamento iOS 27, che arriverà con alcune novità per gli utenti di dispositivi Apple. Tuttavia, non tutti gli iPhone riceveranno l’aggiornamento, poiché sarà compatibile solo con alcuni modelli più recenti. Il lancio sarà accompagnato anche da un restyling degli smartphone, che si prevede avverrà in concomitanza con il nuovo software.

Tra pochi mesi con il lancio previsto nell’autunno 2027, il “restiling” degli iPhone sarà importante visto che sarà disponibile il nuovissimo aggiornamento iOS 27. Si tratterà di una mini-rivoluzione sia per le novità che riguardano il sistema operativo ma anche perché alcuni modelli potrebbero diventare “obsoleti” e non essere in grado di supportarlo. Le principali novità. Parola d’ordine intelligenza artificiale: per il momento si tratta di indiscrezioni ma Apple avrebbe testato una tastiera per iPhone aggiornata con una funzione di correzione automatica migliorata. Non si prevede che iOS 27 includa grandi modifiche al design Liquid Glass, ma l'aggiornamento potrebbe aggiungere un cursore Liquid Glass a livello di sistema per regolare con precisione l'opacità dell'interfaccia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Apple, arriva iOS 27 ma non per tutti gli iPhone: quali sono le novità

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Una raccolta di contenuti

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