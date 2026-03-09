Siziano carabinieri all' Auser per difendere gli anziani dalle truffe

A Siziano, i carabinieri continuano a svolgere incontri presso l'Auser per sensibilizzare gli anziani sulle truffe. Le operazioni mirano a fornire consigli pratici e a rafforzare la conoscenza delle tecniche usate dai malintenzionati. L’obiettivo è aiutare le persone più vulnerabili a riconoscere e evitare situazioni a rischio. Gli incontri sono in programma nei prossimi giorni.

Siziano (Pavia), 9 marzo 2026 - Proseguono gli incontri dei carabinieri per la prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. Nell'ambito delle attività predisposte su tutto il territorio dal Comando provinciale di Pavia dell'Arma, i militari della Stazione di Siziano, della Compagnia di Pavia, hanno tenuto un incontro informativo, nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, nella sede a Siziano dell'associazione Auser. Il luogotenente Roberto Innocenzi, comandante della Stazione, davanti a una platea di una sessantina circa di persone, ha analizzato l'evoluzione del fenomeno e fornito consigli per non cadere nelle 'trappole' dei truffatori.