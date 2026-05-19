Io e i Gomma Gommas in concerto all' Ultravox

Venerdì 22 maggio 2026, il palco dell’Ultravox nel Prato delle Cascine ospiterà il concerto di Io e i Gomma Gommas. La band salirà sul palco per esibirsi davanti al pubblico locale con una performance che promette di essere ricca di energia, con chitarre distorte e ritmi veloci. L’evento attirerà gli appassionati di musica dal vivo, pronti a vivere un’esperienza dal vivo nel cuore di Firenze. La serata si inserisce nella programmazione musicale prevista per quella data.

Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 22 maggio 2026, il palco dell’Ultravox (al Prato delle Cascine) è pronto a tremare sotto i colpi di chitarre distorte e ritmi serrati: a Firenze arrivano Io e i Gomma Gommas, per quello che si preannuncia come l'appuntamento più energetico e irriverente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Punksquetta al ristorante Granozero con gli Io e i Gomma GommasVelocità, melodia, Rock'n'Roll, divertimento e tanta buona cucina locale, proprio "una Punksquetta con i fiocchi".

Fucina Machiavelli ospita il concerto disegnato del Complesso Polar “Io sono invisibile”Un appuntamento molto particolare, un concerto disegnato dal vivo chiuderà la XI Stagione di Fucina Machiavelli questo venerdì 15 maggio alle 21 nel...

Io & i Gomma Gommas - Azzurro - Io e i Gomma GommasAzzurro, la celebre canzone del molleggiato (Adriano Celentano), reinterpretata al fulmicotone. Secondo singolo che anticipa il nuovo album (2021-22) degli Io e i Gomma Gommas. La celebre canzone ... rockit.it

‘Che sarà’ dei Ricchi e Poveri rivista da Io e i Gomma GommasOggi è un bel giorno per i tanti fans degli scatenati Io e i Gomma Gommas. La band, famosa per le sue ‘eccentriche’ cover, esce on-line con il nuovo singolo Che sarà, brano che anticipa il ... ilrestodelcarlino.it