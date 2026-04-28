Punksquetta al ristorante Granozero con gli Io e i Gomma Gommas

Velocità, melodia, Rock'n'Roll, divertimento e tanta buona cucina locale, proprio "una Punksquetta con i fiocchi".Lunedì 6 Aprile vieni a smaltire il pranzo di Pasqua con noi e i "Io e i Gomma Gommas" a colpi di fitness e musica anni '80!!!!Il menù della giornata prevede:-Antipasto della casa-.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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