Fucina Machiavelli ospita il concerto disegnato del Complesso Polar Io sono invisibile
Venerdì 15 maggio alle 21, nel Teatro di via Madonna del Terraglio 10 a Verona, si terrà il concerto disegnato dal vivo del Complesso Polar. L’evento chiuderà la XI Stagione di Fucina Machiavelli, un appuntamento che combina musica e performance visiva. La serata è prevista per il pubblico interessato a un’esperienza artistica insolita, con il concerto che si svolgerà come parte della programmazione della sala.
Un appuntamento molto particolare, un concerto disegnato dal vivo chiuderà la XI Stagione di Fucina Machiavelli questo venerdì 15 maggio alle 21 nel Teatro di via Madonna del Terraglio 10 a Verona. Un viaggio profondo alla ricerca di sé che unisce musica e disegno, grazie a una regia collettiva.🔗 Leggi su Veronasera.it
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