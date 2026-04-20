Caserta camionista Luigi Nappo morto investito da un' auto sull' A1 durante sciopero autotrasportatori protesta sospesa - VIDEO

Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1 durante una protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante. L'incidente è avvenuto mentre il veicolo coinvolto si trovava sulla carreggiata durante lo sciopero, che successivamente è stato sospeso. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto e sull’identità del conducente dell’auto coinvolta. La manifestazione aveva visto partecipanti di diverse regioni della zona.

La vittima, 55 anni, era impegnata nella manifestazione contro il caro carburante quando, all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, è stata investita da un 23enne, poi denunciato per omicidio stradale A Caserta un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da u.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caserta, camionista Luigi Nappo morto investito da un'auto sull'A1 durante sciopero autotrasportatori, protesta sospesa - VIDEO Notizie correlate Sciopero autotrasportatori, camionista morto investito sull'autostrada A1 vicino Caserta durante la protestaIn occasione dello sciopero degli autotrasportatori un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile sull’A1 all’altezza... Morto un camionista travolto da un’auto durante la protesta degli autotrasportatori: Trasportounito sospende lo scioperoStava protestando contro l’emergenza legata al caro carburante nella prima delle cinque giornate di sciopero nazionale degli autotrasportatori... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Muore durante lo sciopero in autostrada: 55enne napoletano travolto da un'auto; Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un'auto; Tragico incidente sull'A1 Roma-Napoli: Luigi, camionista di Marano, travolto e ucciso da un'auto; Tragedia sull’A1 a Caserta Sud: camionista di Marano travolto e ucciso durante lo sciopero. Investito e ucciso da un'auto sull'A1 mentre protesta per il caro carburanteÈ morto così Luigi Nappo, 55enne di Marano di Napoli, nel tratto di autostrada all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Blocco sospeso ... today.it Camionista perde la vita a Caserta durante la protessta dei TirSi chiamava Luigi Nappo il camionista di 55 anni, residente a Marano che ha perso la vita nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile sull'autostrada A1, ... cronachedellacampania.it DOVEVA ESSERE IL NOSTRO GIORNO, È DIVENTATO IL NOSTRO LUTTO. Stanotte non si è fermato solo l'autotrasporto. Si è fermato il cuore di un collega, di un padre, di uno di noi. Luigi Nappo aveva 55 anni. Era lì, sull'A1 nei pressi di Caserta - facebook.com facebook