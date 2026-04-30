Gigafactory Eni promette | Entro giugno sarà posata la prima pietra dell' impianto

A dicembre, l'azienda ha annunciato che entro giugno avrebbe posato la prima pietra del nuovo impianto a Brindisi. L'obiettivo è avviare i lavori di costruzione della gigafactory, che riguarda anche attività legate al cracking. La promessa è di iniziare i lavori entro la prossima estate, con l'obiettivo di completare le fasi iniziali entro i primi mesi della stagione successiva.