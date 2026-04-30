Gigafactory Eni promette | Entro giugno sarà posata la prima pietra dell' impianto
A dicembre, l'azienda ha annunciato che entro giugno avrebbe posato la prima pietra del nuovo impianto a Brindisi. L'obiettivo è avviare i lavori di costruzione della gigafactory, che riguarda anche attività legate al cracking. La promessa è di iniziare i lavori entro la prossima estate, con l'obiettivo di completare le fasi iniziali entro i primi mesi della stagione successiva.
Non solo vendita, del cracking, ma Eni promette che a giugno si partirà con i lavori per la gigafactory a Brindisi. È l'esito di un confronto operativo e orientato alle prospettive industriali del territorio di Brindisi e al futuro della chimica di base nazionale che si è svolto oggi, giovedì 30.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Addio Cierrebi, posata la prima pietra del nuovo impianto GOfit. “Sport, nuovi alberi e un grande parcheggio per il quartiere”Bologna, 26 marzo 2026 – E’ stata finalmente posata la tanto agognata prima pietra del centro sportivo di GOfit in via Marzabotto, che prenderà il...
Leggi anche: Palestra del liceo Morin e dell’Istituto Gramsci alla Gazzera, posata la prima pietra