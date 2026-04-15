A Brugine, in provincia di Padova, è stata ritrovata senza vita Emanuele Ranzato, 52 anni, nel suo letto. La notizia ha sorpreso la comunità locale, considerando il volto noto del paese. Ranzato avrebbe dovuto accompagnare sua madre a una visita medica, ma è morto improvvisamente, lasciando sgomento tra amici e familiari. La situazione sta ora sotto esame da parte delle autorità competenti.

BRUGINE (PADOVA) - Muore nel proprio letto a soli 52 anni: incredulità e sgomento a Brugine per la morte improvvisa di Emanuele Ranzato, 52 anni, volto conosciuto in paese. Il malore Viveva in via Caldeveggio con l'anziana mamma 90enne di cui si prendeva cura e lavorava come operaio in zona, una vita tranquilla e regolare. Domenica sera era andato a coricarsi e la mattina successiva, avrebbe dovuto accompagnare la mamma per una visita. L'anziana non vedendolo alzarsi si è affacciata alla camera e ha fatto la triste scoperta: il cuore di Emanuele non batteva più. La donna ha chiesto aiuto ad un vicino di casa, che ha chiamato il 118, ma ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell'uomo.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Emanuele Ranzato trovato morto a letto a 52 anni dall'anziana mamma: doveva accompagnarla a una visita

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